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НовостиОбщество24 марта 2023 6:18

Казань попала в число самых комфортных городов России

Возглавляет список Москва
Роман ЕФРЕМОВ
Третье место поделили Казань, Краснодар и Сочи

Третье место поделили Казань, Краснодар и Сочи

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Казань попала в пятерку самых комфортных для проживания городов России. Исследование провели специалисты ЦСП «Платформа» и компании «ОнИн».

Возглавляет список Москва, далее идет Санкт-Петербург. Третье место поделили Казань, Краснодар и Сочи.

В целом жители России по-разному оценивают комфортабельность своих городов: 76% считают их комфортными, 20% — некомфортными, еще 4% затруднились ответить. Количество довольных россиян уменьшается от центра к периферии, пишут «Ведомости».

Исследователи считают, что в России существует дефицит современных поводов для гордости, потому что даже мегаполисы склонны апеллировать к богатой истории.

Ранее мы сообщали, что Казань попала в тройку городов-миллионников с самым дорогим арендным жильем.

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