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НовостиОбщество24 марта 2023 5:50

Власти Чувашии предоставят сиротам из числа участников спецоперации жилье вне очереди

Соответствующий закон о внесении изменений был принят 23 марта на сессии Госсовета региона
Рузалия ХАКИМУЛЛИНА
По словам главы Чувашии Олега Николаева, это мера социальной поддержки является важной для защитников Отечества.

По словам главы Чувашии Олега Николаева, это мера социальной поддержки является важной для защитников Отечества.

Фото: Михаил ФРОЛОВ

Власти Чувашии участникам спецоперации из числа сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, и достигших 23-летнего возраста, предоставят жилье вне очереди. Соответствующий закон о внесении изменений был принят 23 марта на сессии Госсовета региона, сообщает пресс-служба администрации главы республики.

По словам главы Чувашии Олега Николаева, это мера социальной поддержки является важной для защитников Отечества, которые оказались в трудной жизненной ситуации. Законопроект призван ускорить решение проблемы.

Отметим, в планах республики на 2023 год обеспечить жильем 315 детей-сирот. Так, в 2022 году квартиры получили 305 человек из данной категории.

Напомним, в Татарстане обеспеченным жильем детям-сиротам направят единовременные выплаты.

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