Власти Чувашии предоставят сиротам из числа участников спецоперации жилье вне очереди

По словам главы Чувашии Олега Николаева, это мера социальной поддержки является важной для защитников Отечества. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Власти Чувашии участникам спецоперации из числа сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, и достигших 23-летнего возраста, предоставят жилье вне очереди. Соответствующий закон о внесении изменений был принят 23 марта на сессии Госсовета региона, сообщает пресс-служба администрации главы республики.

По словам главы Чувашии Олега Николаева, это мера социальной поддержки является важной для защитников Отечества, которые оказались в трудной жизненной ситуации. Законопроект призван ускорить решение проблемы.

Отметим, в планах республики на 2023 год обеспечить жильем 315 детей-сирот. Так, в 2022 году квартиры получили 305 человек из данной категории.

Напомним, в Татарстане обеспеченным жильем детям-сиротам направят единовременные выплаты.

Следите за актуальными новостями Татарстана, Марий Эл и Чувашии в наших сообществах в Одноклассниках и ВКонтакте, а также подписывайтесь на каналы КП-Казань в Яндекс.Дзен и Telegram