У волонтера из Татарстана сгорел дом

Волонтеры призывают помочь семье Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

У волонтера из Елабуги Венеры Исмагиловой сгорел дом. К счастью, никто не пострадал, но огнем уничтожены вещи семьи, жилью требуется серьезный ремонт. В связи с этим неравнодушные жители республики организовали сбор, чтобы помочь той, кто помогала много другим.

Венера - организатор различных благотворительных сборов, помощи малоимущим. Основала специализированную группу в соцсетях, где волонтеры помогали нуждающимся. Женщина работает в школе, а ее муж - водитель скорой помощи.

Волонтеры призывают помочь семье: кто может – деньгами, а кто-то может принять участие в ремонте дома. Также семья нуждается во временном жилье.

- Благодарю всех, кто отозвался! Очень тронута вниманием, сочувствием, заботой! Именно в такие ситуации понимаешь, как важна поддержка неравнодушных людей. После этого еще больше ценишь суть добрых дел! – поблагодарила неравнодушных людей Венера.

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