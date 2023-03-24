Житель Татарстана перевез ребенка через огромную лужу на «ватрушке»

Ребенку понравилась идея отца Фото: принтскрин видео.

В деревне Куюки Пестречинского района Татарстана жители придумали оригинальный способ преодолеть образовавшиеся из-за активного таяния снега лужи. Так, один из местных мужчин посадил ребенка на тюбинг и перевез на «другой берег». Малышу, похоже, такое развлечение понравилось.

А вот другой житель деревни был не так изобретателен – попытался преодолеть лужу на автомобиле, но не смог. В результате оставил машину в воде, а сам ушел.

К слову, проблема существует не только в Куюках. Жалобы на непроходимые лужи приходят из разных районов республики. Связано это с резким потеплением и активным таянием снега.

Ранее мы сообщали, что в Татарстане на предотвращение последствий паводков направили почти 1,3 млрд рублей.

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