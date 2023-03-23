Оперштаб подготовил план по развитию экономики в Татарстане

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По словам руководителя экономического ведомства РТ Мидхата Шагиахметова, в первую очередь необходимо обеспечить бесперебойную работу всех отраслей, чтобы достичь поставленного главой республики Рустамом Миннихановым объема ВРП в 4 трлн рублей в 2023 году.

Всего в плане на этот год 70 мероприятий по 5 направлениям: стимулирование инвестиционной деятельности, поддержка развития малого и среднего бизнеса, развитие муниципалитетов, стимулирование инвестиционной активности и реализация нацпроектов.

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