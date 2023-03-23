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НовостиОбщество23 марта 2023 17:24

Госсовет Татарстана обратится в Госдуму с просьбой о поддержке в лекарственном обеспечении людей с редкими заболеваниями

Госсовет попросил поддержки об обеспечении лекарственными препаратами людей с редкими заболеваниями
Елена СКВОРЦОВА
Фото: архив КП

Фото: архив КП

Фото: Михаил ФРОЛОВ

Письмо с таким содержанием члены Госсовета Татарстана направят председателю Государственной думы РФ Вячеславу Володину.

Парламентарии просят снять с регионов обязанность по обеспечению дорогими лекарствами людей с редкими (орфанными) заболеваниями и переложить их федералов. Для этого нужно внести их в список тех, финансирование которых возможно за счет бюджета страны. Сейчас в нем всего 14 заболеваний. Среди них гемофилия, муковисцидоз, рассеянный склероз и др.

«Люди, страдающие одинаковыми заболеваниями, поставлены в неравные условия», — сказала председатель Комитета по социальной политике Светлана Захарова.

Депутаты также отметили, что эта проблема актуальна не только для Татарстана, но и для других регионов страны.

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