В Казани в озеро Средний Кабан сливали сточную воду

Фото: eco.tatarstan.ru

Как выяснили сотрудники министерства экологии РТ, в Казани в озеро Средний Кабан через трубу сливали сточные воды. Об этом рассказали в пресс-службе ведомства.

Сигнал поступил от неравнодушных жителей, после которого на место происшествия выехали инспекторы, обнаружившие трубу с грязной водой. Экологами была взята проба сточной воды и воды из озера. Также они обратились в исполком города, чтобы найти хозяина неприятной находки.

По итогам проведенных исследований будет принято решение о мерах реагирования.

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