Казань
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Казань
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Казань
+4°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество23 марта 2023 16:55

В Казани в озеро Средний Кабан сливали сточную воду

Об этом сообщили в пресс-службе министерства экологии Татарстана
Елена СКВОРЦОВА
Фото: eco.tatarstan.ru

Фото: eco.tatarstan.ru

Как выяснили сотрудники министерства экологии РТ, в Казани в озеро Средний Кабан через трубу сливали сточные воды. Об этом рассказали в пресс-службе ведомства.

Сигнал поступил от неравнодушных жителей, после которого на место происшествия выехали инспекторы, обнаружившие трубу с грязной водой. Экологами была взята проба сточной воды и воды из озера. Также они обратились в исполком города, чтобы найти хозяина неприятной находки.

По итогам проведенных исследований будет принято решение о мерах реагирования.

Следите за актуальными новостями Татарстана, Марий Эл и Чувашии в наших сообществах в Одноклассниках и ВКонтакте, а также подписывайтесь на каналы КП-Казань в Яндекс.Дзен и Telegram