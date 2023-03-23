К выходным в Татарстане потеплеет до 15 градусов

Фото: архив КП Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

По прогнозу Гидрометцентра, в РТ к этим выходным температура воздуха поднимется до 15 градусов тепла. Так, в пятницу ночью, 24 марта, температура воздуха будет от 2 до 7 градусов со знаком плюс. Днем она поднимется до 9-14. Ветер юго-западный.

25 марта и днем, и ночью синоптики ожидают дождь. Будет сильный ветер до 15-17 м\с. Температура воздуха ночью будет от 3 до 8 градусов тепла. Днем поднимется до 7 — 12 градусов.

По предварительному прогнозу следующая неделя в Татарстане тоже будет теплой: от 10 до 15 градусов тепла. Однако вероятны дожди.

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