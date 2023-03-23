Депутаты Госсовета Татарстана утвердили изменения в 58 законах республики

Фото: архив КП Фото: Михаил ФРОЛОВ

Депутаты Госсовета РТ утвердили изменения в 58 законов Татарстана, которые связаны с изменением наименования высшего должностного лица. В частности речь идет об изменении слова «президент» на «главу» или «раиса». Также изменится название администрации, которая, соответственно, становится администрацией раиса.

Все предварительные согласования и этапы были пройдены. Возражений, замечаний и предложений у парламентариев не было. Большинством голосов все изменения были поддержаны. Один депутат воздержался.

Следите за актуальными новостями Татарстана, Марий Эл и Чувашии в наших сообществах в Одноклассниках и ВКонтакте, а также подписывайтесь на каналы КП-Казань в Яндекс.Дзен и Telegram