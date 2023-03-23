Водитель «Лады» погиб после ДТП с КАМАЗом на дороге в Татарстане

Фото: Госавтоинспекция РТ

Сегодня, 23 марта, на 28 километре дороги Челны-Заинск-Альметьевск легковой автомобиль столкнулся с КАМАЗом.

Так, по информации ГИБДД Татарстана, 32-летний водитель, будучи за рулем автомобиля «Лада», не справился с управлением и вылетел на встречную полосу. В результате этого маневра произошло столкновение с грузовым КАМАЗом. Водитель «Лады» скончался на месте аварии от полученных травм. О других пострадавших информации пока нет.

ГИБДД призывает всех водителей быть предельно внимательными на дорогах.

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