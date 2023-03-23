Шесть человек заявилось на довыборы в Госсовет Татарстана

Фото: архив КП Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Напомним, что ранее депутат Госсовета Республики Татарстан Олег Коробченко сложил свои полномочия из-за загруженности на должности министра промышленности и торговли РТ. В связи с этим его место оказалось свободным.

Так, на сегодняшний день о своем желании его занять заявили сразу шесть кандидатов. Среди них Адель Вахитов из ЛДПР, Руслан Нигматуллин из «Партии Роста», самовыдвиженец Ирек Зиятдинов, Татьяна Мухина из КПРФ, Александр Быков от партии «Новые люди» и Ильнар Сираев из «Справедливой России».

Регистрация кандидатов закончится 21 апреля.

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