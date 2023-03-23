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НовостиОбщество23 марта 2023 14:55

В музее театра К. Тинчурина организовываются экскурсии для школьников и студентов

Источник:kp.ru
Фото: предоставлено пресс-службой

Фото: предоставлено пресс-службой

30 марта в 15.00 в музее театра Карима Тинчурина пройдет лекторий «Карим Тинчурин. Родословное древо». Мероприятие посвящено жизни и творчеству выдающегося драматурга, писателя, актера, режиссера, одного из основоположников профессионального татарского театра и драматургии Карима Галиевича Тинчурина.

Участники экскурсии могут ознакомиться с театром, музеем театра. Во время мероприятия можно узнать интересные факты из жизни Тинчурина, также можно ознакомиться с историческими экспонатами, личными вещами артистов, режиссеров, деятелей искусств, рукописями и архивными документами, главное – с генеалогическим древом рода Тинчуриных.