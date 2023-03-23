Замглавы татарстанского Мамадыша покинул свой пост досрочно

Фото: пресс-служба Мамадышского района

Замглавы Мамадыша Айнур Аглямов покинул свой пост, который занимал с 2017 года, по собственному желанию. Аглямов курировал сферу строительства, занимался развитием сельских территорий, помогал налаживать городскую инфраструктуру. Например, с его помощью был благоустроен городской пляж. Врио заместителя главы города Мамадыш назначен Сирень Шагинуров. Кстати, на официальном сайте района, его должность числится вакантной.

Так, по информации СМИ Аглямов покинул свой пост не просто так, а из-за грядущего повышения. Якобы он готовится занять пост первого замглавы Мамадышского района.

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