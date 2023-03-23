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НовостиОбщество23 марта 2023 14:15

Директор одного из кладбищ Татарстана может отправиться в колонию на 4,5 года

Такое обвинение запросила прокуратура
Елена СКВОРЦОВА
Фото: архив КП

Фото: архив КП

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Гособвинение запросило для директора кладбища в Набережных Челнах Ришата Шайхулова 4,5 года в колонии, запрет на ведение данной деятельности на 5 лет и штраф в размере 80 тысяч рублей.

Напомним, что уголовное дело на него было заведено в 2021 году. Ему вменяется семь эпизодов по трем статьям. В частности превышение должностных полномочий, воспрепятствование предпринимательской деятельности, незаконный оборот спецтехники для негласного получения информации. Кроме того, во время заседаний суда выяснилось, что обвиняемый ранее дважды проходил по уголовной статье за изнасилование.

Сам же Шайхулов свою вину не признает.

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