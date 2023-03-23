Аграрии Татарстана в 2022 году получили свыше 18 миллиардов рублей господдержки

1,9 миллиарда рублей было направлено на комплексное развитие территорий. Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Татарстане в 2022 году на поддержку сельского хозяйства выделили более 18,2 миллиарда рублей. Из них 11,2 миллиарда рублей направили из республиканского бюджета, а семь миллиардов рублей - из федерального, сообщает Минсельхоз региона.

По данным ведомства, из общей суммы 1,8 миллиарда рублей ушло на поддержку отраслей растениеводства и животноводства, а также сельскохозяйственного страхования. Еще 1,9 миллиарда рублей было направлено на комплексное развитие территорий.

Кроме того, средства ушли на приобретение минеральных удобрений и мелиоративной техники, на поддержку племенного животноводства, на строительство семейных ферм. По словам премьер-министра России Михаила Мишустина, правительство и дальше будет помогать сельхозпроизводителям.

Напомним, Кабмин Татарстана утвердил даты работы весенних сельскохозяйственных ярмарок в республике.

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