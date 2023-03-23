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НовостиОбщество23 марта 2023 14:00

Аграрии Татарстана в 2022 году получили свыше 18 миллиардов рублей господдержки

Из них 11,2 миллиарда рублей направили из республиканского бюджета
Рузалия ХАКИМУЛЛИНА
1,9 миллиарда рублей было направлено на комплексное развитие территорий.

1,9 миллиарда рублей было направлено на комплексное развитие территорий.

Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Татарстане в 2022 году на поддержку сельского хозяйства выделили более 18,2 миллиарда рублей. Из них 11,2 миллиарда рублей направили из республиканского бюджета, а семь миллиардов рублей - из федерального, сообщает Минсельхоз региона.

По данным ведомства, из общей суммы 1,8 миллиарда рублей ушло на поддержку отраслей растениеводства и животноводства, а также сельскохозяйственного страхования. Еще 1,9 миллиарда рублей было направлено на комплексное развитие территорий.

Кроме того, средства ушли на приобретение минеральных удобрений и мелиоративной техники, на поддержку племенного животноводства, на строительство семейных ферм. По словам премьер-министра России Михаила Мишустина, правительство и дальше будет помогать сельхозпроизводителям.

Напомним, Кабмин Татарстана утвердил даты работы весенних сельскохозяйственных ярмарок в республике.

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