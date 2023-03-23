В Чувашии судят наркокурьера, перевозившего 15 кг запрещенных веществ

Водитель получил крупную партию на территории Ленинградской области. Фото: пресс-служба УМВД по Чувашии

В Чувашии судят наркокурьера из Самары, перевозившего 15 килограммов запрещенных веществ. Ему предъявили обвинение в покушении на сбыт наркотических веществ в крупном и особо крупном размерах.

В августе 2022 года сотрудники Госавтоинспекции Чувашии остановили автомобиль «Лада Гранта», который нарушал ПДД. За рулем оказался 34-летний житель Самары с внешними признаками опьянения. От прохождения освидетельствования водитель отказался.

В результате обысков из его машины изъяли порядка 15 килограммов наркотических веществ. Водитель получил крупную партию на территории Ленинградской области и хотел в дальнейшем сбыть их в Самарской области.

Позже по месту жительства подозреваемого сотрудники Управления по контролю за оборотом наркотиков МВД по Чувашии обнаружили еще свыше 2 килограммов запрещенных веществ. Сейчас материалы уголовного дела рассматриваются в Канашском районном суде, сообщает пресс-служба УМВД по региону.

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