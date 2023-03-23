Челнинец выиграл суд против управляющей компании из-за шумного лифта

Суд обязал управляющую компанию устранить нарушения Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В квартире жителя Набережных Челнов появился сильный шум от машинного помещения лифта. Уровень звука не соответствует требованиям СанПиН.

За выявленные нарушения в отношении управляющей компании составлен протокол об административном правонарушении, руководителю выдали представление об устранении его причин. Но ответчик не отреагировал.

Суд, рассмотрев материалы дела, обязал управляющую компанию устранить нарушения, взыскал компенсацию морального вреда в размере 20 тысяч рублей, а также 10 тысяч рублей, уплаченные по договору возмездного оказания юридических услуг и штраф за несоблюдение в добровольном порядке требований потребителя в размере 15 тысяч рублей. Решение в законную силу еще не вступило.

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