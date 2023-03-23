Казань
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Казань
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Казань
+5°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиЭкономика23 марта 2023 13:01

Мишустин: в Татарстане создают эффективный на общественных маршрутах коммерческий транспорт

Об этом он сказал в ходе ежегодного отчета правительства страны
Лилиана ГАРИФУЛЛИНА
Это автопроизводство станет очередным шагом к технологическому суверенитету страны, считает премьер-министр России.

Это автопроизводство станет очередным шагом к технологическому суверенитету страны, считает премьер-министр России.

Фото: Иван МАКЕЕВ

На территории ОЭЗ «Алабуга» в Татарстане производят легкий коммерческий транспорт, которым можно эффективно пользоваться на общественных маршрутах. Это автопроизводство станет очередным шагом к технологическому суверенитету страны. Свое мнение премьер-министр России Михаил Мишустин высказал в ходе ежегодного отчета правительства страны.

По словам главы правительства, несмотря на санкции, в 2022 году России удалось сохранить крупнейшие отечественные предприятия, а также запустить новое производство.

Ранее мы сообщали, что глава пресс-службы «КАМАЗа» купил первый в Набережных Челнах электромобиль «Москвич».

Следите за актуальными новостями Татарстана, Марий Эл и Чувашии в наших сообществах в Одноклассниках и ВКонтакте, а также подписывайтесь на каналы КП-Казань в Яндекс.Дзен и Telegram