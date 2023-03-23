Мишустин: в Татарстане создают эффективный на общественных маршрутах коммерческий транспорт

Это автопроизводство станет очередным шагом к технологическому суверенитету страны, считает премьер-министр России. Фото: Иван МАКЕЕВ

На территории ОЭЗ «Алабуга» в Татарстане производят легкий коммерческий транспорт, которым можно эффективно пользоваться на общественных маршрутах. Это автопроизводство станет очередным шагом к технологическому суверенитету страны. Свое мнение премьер-министр России Михаил Мишустин высказал в ходе ежегодного отчета правительства страны.

По словам главы правительства, несмотря на санкции, в 2022 году России удалось сохранить крупнейшие отечественные предприятия, а также запустить новое производство.

Ранее мы сообщали, что глава пресс-службы «КАМАЗа» купил первый в Набережных Челнах электромобиль «Москвич».

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