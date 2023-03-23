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НовостиОбщество23 марта 2023 12:35

В апреле центры занятости населения Казани будут работать в новом режиме

Горожан будут принимать независимо от места регистрации в городе
Лилиана ГАРИФУЛЛИНА
Реорганизация центров занятости была одобрена еще в декабре прошлого года.

Реорганизация центров занятости была одобрена еще в декабре прошлого года.

Фото: Марина ВОЛОСЕВИЧ

С 3 апреля центры занятости населения Казани будут работать в новом режиме. Теперь горожан будут принимать независимо от места регистрации в городе, сообщает пресс-служба Минтруда Татарстана.

Население будут принимать в территориальных управлениях по адресам:

Авиастроительный и Ново-Савиновский районы – проспект Ибрагимова, 41;

Кировский и Московский районы – улица Гагарина, 46;

Вахитовский и Приволжский районы – улица Братьев Касимовых, 22/7;

Советский район – улица Рихарда Зорге, 102.

Напомним, правительство Татарстана одобрило реорганизацию центров занятости населения Казани еще в декабре прошлого года. Теперь они присоединены к единому городскому учреждению.

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