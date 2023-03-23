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НовостиЗдоровье23 марта 2023 11:48

В Татарстане предупредили об угрозе птичьего гриппа из-за перелетных птиц

Ситуацию держат на контроле специалисты
Адам САГАЛ
Эксперт уточнил, что угроза исходит от многих птиц

Эксперт уточнил, что угроза исходит от многих птиц

Фото: Михаил ФРОЛОВ

Угрозу птичьего гриппа для Татарстана несут перелетные птицы. Такое заявление сделал заместитель начальника главного управления ветеринарии кабмина РТ Габдулхак Мотыгуллин.

- Пришла весна, начали возвращаться перелетные птицы, которые несут угрозу высокопатогенного гриппа птиц. Ситуация в мире и России по особо опасным заболеваниям неспокойная. В Татарстан завозится большое количество животных, птицы. Через продукцию грипп птиц передается, — пояснил спикер.

Эксперт уточнил, что угроза исходит от многих птиц, в том числе от голубей, воробьев, водоплавающих.

Ранее Габдулхак Мотыгуллин рассказал, что в Татарстане намерены отстреливать 5 тысяч кабанов для профилактики африканской чумы свиней.

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