В ряде домов Московского района Казани из-за аварии отключили воду

Отключение продлится до окончания ремонтных работ. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Из-за коммунальной аварии по улице Гагарина отключили воду в ряде домов Московского района Казани. Об этом сообщает пресс-служба местной администрации.

Так, без водоснабжения остались адреса: улица Восстания, 50; улица Гагарина, 93, 99; улица Декабристов, 189, 191, 193. Цистерна с водой размещена возле дома №50 по улице Восстания. Отключение продлится до окончания ремонтных работ.

Жители домов, оставшиеся без воды, могут задать вопросы аварийной службе МУП «Водоканал» по телефону: 8 (843) 231-62-60.

Напомним, ранее стало известно, что вода в домах трех районов Казани окрасится в зеленый цвет.

Следите за актуальными новостями Татарстана, Марий Эл и Чувашии в наших сообществах в Одноклассниках и ВКонтакте, а также подписывайтесь на каналы КП-Казань в Яндекс.Дзен и Telegram