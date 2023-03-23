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НовостиНедвижимость23 марта 2023 11:38

В ряде домов Московского района Казани из-за аварии отключили воду

Водоснабжения нет на трех улицах
Лилиана ГАРИФУЛЛИНА
Отключение продлится до окончания ремонтных работ.

Отключение продлится до окончания ремонтных работ.

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Из-за коммунальной аварии по улице Гагарина отключили воду в ряде домов Московского района Казани. Об этом сообщает пресс-служба местной администрации.

Так, без водоснабжения остались адреса: улица Восстания, 50; улица Гагарина, 93, 99; улица Декабристов, 189, 191, 193. Цистерна с водой размещена возле дома №50 по улице Восстания. Отключение продлится до окончания ремонтных работ.

Жители домов, оставшиеся без воды, могут задать вопросы аварийной службе МУП «Водоканал» по телефону: 8 (843) 231-62-60.

Напомним, ранее стало известно, что вода в домах трех районов Казани окрасится в зеленый цвет.

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