В Татарстане предложили запретить продажу алкоголя на территории жилых комплексов

Волынец также заявила, что алкоголь необходимо продавать только с 21 года. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В четверг, 23 марта, на заседании Госсовета Татарстана детский омбудсмен в республике Ирина Волынец предложила депутатам запретить продажу алкоголя в магазинах на территории жилых комплексов.

Депутат регионального Госсовета Ильдар Шамилов отметил, что в новостройках все чаще открываются алкогольные магазины на первых этажах домов. Тогда Ирина Волынец предложила, чтобы Татарстан стал пилотным регионом по запрету продажи алкоголя на территории жилых комплексов.

Для этого она даже готова вступить в рабочую группу и сделать все от нее зависящее. Волынец также заявила, что алкоголь в республике необходимо продавать только с 21 года.

Напомним, ранее Ирина Волынец рассказала об увеличении вдвое числа суицидов среди подростков.

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