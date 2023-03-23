Трехкратный обладатель Кубка Гагарина Алексей Береглазов может перейти в «Ак Барс»

У хоккеиста истекает контракт с «Авангардом». Фото: hawk.ru

Защитник «Авангарда» Алексей Береглазов может перейти этим летом в «Ак Барс». В апреле хоккеист выйдет на рынок неограниченно свободных агентов.

По информации собственных источников «КП-Казань» близких к ситуации, по истечении контракта с омским клубом Береглазов покинет «Авангард». Приоритетными вариантами продолжения карьеры для него являются два клуба Востока, одним из которых - «Ак Барс», а второй - «Автомобилист».

Стоит отметить, что зарплата Алексея Береглазова в «Авангарде» составляет 55 миллионов рублей. В нынешнем сезоне защитник набрал 26 (9+17) баллов в 73 матчах регулярного чемпионата и плей-офф КХЛ.

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