Уголовное дело завели за оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Казани после отравления воспитанников детсада №262 возбудили уголовное дело за оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности. СУ СКР по Татарстану устанавливает все обстоятельства произошедшего, сообщает пресс-служба ведомства.

Напомним, родители шестерых детей, посещающих младшую группу детсада №262 в Московском районе, 19 марта обратились за помощью в медучреждения города. Впоследствии у них диагностировали сальмонеллез. В мэрии Казани рассказали, какие оперативные меры уже приняли в дошкольном учреждении

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