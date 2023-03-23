Метеоролог КФУ рассказал о погоде в Татарстане летом и в начале осени

Лето ожидается близким к климатической норме. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Доцент кафедры метеорологии, климатологии и экологии атмосферы Института экологии и природопользования КФУ Тимур Аухадеев рассказал, каким будет лето и начало осени в Татарстане.

По словам синоптика, лето ожидается близким к климатической норме, привычным для последних десятилетий. Планируется, что осадки также будут в пределах нормальных показателей. При этом в сентябре прогнозируется аномально положительная температура – это косвенно говорит о том, что будет «бабье лето».

Температура в последнюю декаду марта и начале апреля будет превышать климатическую норму. Связано это с удлинением вегетационного периода: весна приходит раньше, а осень – позднее, передает слова метеоролога пресс-служба КФУ.

Ранее синоптик рассказал о погоде в Татарстане в апреле.

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