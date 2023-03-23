«Алга, Татарстан!»: болельщики из республики стали самыми интернет-активными на соревнованиях в Тюмени

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В середине марта Тюмень стала местом притяжения любителей зимних видов спорта. В городе проходит чемпионат России по лыжным гонкам, посмотреть который приехали гости из разных уголков страны, в том числе из Татарстана.

По анализу обезличенных данных оператора, наибольший интерес соревнования вызвали у югорчан, москвичей и свердловчан. Каждый второй посетитель «Жемчужины Сибири», являющийся абонентом компании, приехал из этих регионов. В первую десятку главных спортивных болельщиков также попали жители Татарстана.

Гости из республики оказались самыми качающими посетителями «Жемчужины Сибири». Именно они используют больше всего интернет-трафика, а также активно отправляют фото и видео в соцсетях и мессенджерах. Вслед за ними расположились югорчане и свердловчане, которые также стали самыми разговорчивыми болельщиками первых дней чемпионата.

Татарстанцы в лидерах и на лыжне. В финале мужского командного спринта свободным стилем Антон Тимашов и Иван Горбунов завоевали серебро. Сборная Татарстана стала самой многочисленной в Тюмени. В интервью для «Матч ТВ» президент Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе это отметила и похвалила республику за большой вклад в развитие лыжных гонок.

Для того чтобы многочисленные гости могли с комфортом звонить и пользоваться передачей данных, инженеры МегаФона подготовили объекты связи в месте проведения спортивных мероприятий. Средняя скорость 4G-интернета, по свежим замерам аналитиков компании, превышает 30 Мбит/с. Также на площадке работает VoLTE, что позволяет звонить в сети четвертого поколения с наилучшим качеством звука.