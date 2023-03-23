В Татарстане за 2022 год в два раза выросло число суицидов среди подростков

Самоубийство начали совершать даже 13-летние школьники. Фото: Михаил ФРОЛОВ

В прошлом году в Татарстане суицид совершили 22 подростка, когда как в 2021-м – 11 школьников. То есть число таких случаев возросло в два раза. Самыми частыми причинами этих суицидов становятся ссоры в семье, ощущение непонимания со стороны родителей, чувство одиночества и брошенности, причем даже в с виду нормальных семьях, сообщила 23 марта на заседании Госсовета Татарстана детский омбудсмен в республики Ирина Волынец.

По ее словам, особый страх вызывает и то, что самоубийство начали совершать даже те, кому всего-то 13 лет.

Волынец также отметила, что в Татарстане выросло количество неблагополучных семей и детей в социальных приютах, которые там живут уже более одного года.

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