Власти Казани присоединятся к международной акции «Час Земли»

«Час Земли» - это экологическая акция, которая проходит по всему миру. Фото: kzn.ru

В субботу, 25 марта, Казань присоединится к международной акции «Час Земли». Напомним, что это предполагает отключение освещения, электрических приборов и подсветки зданий ровно на один час.

Так, с 20.30 до 21.30 свет будет выключен в ратуше, мэрии, администрациях районов и потухнет подсветка в некоторых жилых комплексах, сообщает пресс-служба Комитета внешнего благоустройства Казани.

СПРАВКА КП

«Час Земли» - это экологическая акция, которая проходит по всему миру. В ходе нее на главных объектах города выключают свет в знак неравнодушия к будущему планеты.

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