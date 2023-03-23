В Татарстане вынесен приговор по делу об убийстве человека на охоте

От огнестрельного ранения в грудь потерпевший скончался по дороге в больницу Фото: Олег РУКАВИЦЫН

Вынесен приговор жителю Ульяновска, который признан виновным в причинении смерти по неосторожности.

Инцидент произошел 6 декабря 2022 года, когда группа из шести человек находилась на территории охотничьих угодий, расположенных неподалеку от деревни Караульная Гора. После охоты подсудимый укладывал ружье 12-калибра в чехол, находившийся в багажнике автомобиля УАЗ, но до этого не произвел контрольный спуск. В какой-то момент он случайно задел спусковой крючок, ружье выстрелило в находившегося на заднем пассажирском сиденье 40-летнего мужчину. От огнестрельного ранения в грудь потерпевший скончался по дороге в больницу.

Свою вину 58-летний мужчина признал. Суд назначил ему наказание в виде 6 месяцев исправительных работ с удержанием 10 процентов заработка в доход государства. Приговор в законную силу еще не вступил.

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