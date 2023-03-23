В Татарстане для профилактики ежегодно будут отстреливать 5 тысяч кабанов

За минувший год было уничтожено 3,4 тысячи особей кабанов Фото: Андрей АБРАМОВ

В Татарстане каждый год в целях профилактики африканской чумы свиней будут отстреливать не менее пять тысяч диких кабанов. Информацию озвучил заместитель начальника главного управления ветеринарии кабмина РТ Габдулхак Мотыгуллин.

Как уточнил эксперт, африканской чумой свиней могут заразиться не только домашние животные, но и дикие кабаны, а болезнь распространяется молниеносно, приводя к большим потерям.

- Домашние свиньи погибают в 100 процентов случаев. В прошлом году в нашей республике за короткий период было выявлено 11 очагов в нескольких районах, - уточнил Габдулхак Мотыгуллин.

Эксперт пояснил, что вакцины от африканской чумы свиней пока не существует, поэтому нужно использовать превентивные меры — отстрел диких кабанов. Так, за минувший год было уничтожено 3,4 тысячи особей. Но, как уточнил Мотыгуллин, этого мало.

- Чтобы обеспечить благополучие, нам каждый год необходимо отстреливать не менее пяти тысяч голов кабанов, — уточнил спикер.

Ранее мы сообщали, что в Татарстане из-за африканской чумы поголовье свиней сократилось в три раза.

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