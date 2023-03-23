В Татарстане простились с погибшим в боях за Артемовск Булатом Шакировым

За год Булат заключил три контракта. Фото предоставлено администрацией Аксубаевского района

В Аксубаевском районе Татарстана проводили в последний путь Булата Шакирова, который погиб в ходе СВО. Прощание с бойцом состоялось в сельском доме культуры.

Уроженец деревни Старые Киязлы погиб 2 марта в ходе боевых действий за город Артемовск.

- Булат был в первых рядах, когда в феврале 2022 года объявили о специальной военной операции на Украине. На тот момент ему исполнилось 20 лет, он твердо сказал матери: если я не пойду, кто пойдет защищать Родину? За год он заключил три контракта. В январе этого года Булат был ранен, контужен, но принял решение вернуться туда снова, - рассказал глава района Камиль Гилманов.

Руководство района выразило соболезнования родным погибшего, подчеркнув, что Булат был подлинным героем и патриотом своей страны.

Ранее мы сообщали, что в Татарстане семьи участников СВО смогут бесплатно посещать культурные мероприятия.

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