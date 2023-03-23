В Казани на три дня ограничат движение по улице Шаляпина

С 8:00 24 марта по 23:00 26 марта для движения закроют проезжую часть и тротуар. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В Казани на три дня ограничат движение на участке по улице Шаляпина. Там планируют провести работы по строительству водопровода и канализации, сообщает мэрия города.

Так, с 8:00 24 марта по 23:00 26 марта для движения закроют проезжую часть и тротуар на участке по улице Шаляпина вблизи дома №32. В связи с этим жителей и гостей города просят заранее планировать маршрут.

Напомним, в Казани продлили ограничение движения по улице Фучика из-за строительства метро. Там продолжаются работы по выносу сетей теплопровода из зоны строительства второй линии.

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