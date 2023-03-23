В Татарстане пропавшая женщина найдена мертвой

Причины смерти не разглашаются

Пропавшая в Нурлате 39-летняя женщина найдена мертвой. Ее поиски велись с начала января. Тогда сообщалось, что в последний раз горожанку видели около рынка на улице Гагарина. Уточнялось, что у пропавшей есть несовершеннолетний ребенок.

Как сообщили волонтеры, поиски женщины прекращены. Она найдена мертвой. Причины смерти не разглашаются.

Ранее мы сообщали, что тело пропавшей челнинки обнаружено в Санкт-Петербурге.

Следите за актуальными новостями Татарстана, Марий Эл и Чувашии в наших сообществах в Одноклассниках и ВКонтакте, а также подписывайтесь на каналы КП-Казань в Яндекс.Дзен и Telegram