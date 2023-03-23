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НовостиОбщество23 марта 2023 7:03

В Татарстане пропавшая женщина найдена мертвой

У нее остался несовершеннолетний ребенок
Роман ЕФРЕМОВ
Причины смерти не разглашаются

Причины смерти не разглашаются

Пропавшая в Нурлате 39-летняя женщина найдена мертвой. Ее поиски велись с начала января. Тогда сообщалось, что в последний раз горожанку видели около рынка на улице Гагарина. Уточнялось, что у пропавшей есть несовершеннолетний ребенок.

Как сообщили волонтеры, поиски женщины прекращены. Она найдена мертвой. Причины смерти не разглашаются.

Ранее мы сообщали, что тело пропавшей челнинки обнаружено в Санкт-Петербурге.

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