На ремонт подземной парковки налоговой в центре Казани выделят почти 29 млн рублей

Парковка имеет площадь 1,3 квадратных метров. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

На капитальный ремонт подземной парковки налоговой в центре Казани выделят почти 29 миллионов рублей. Средства на эти цели направят из федерального бюджета. Соответствующий тендер опубликован на сайте госзакупок.

Согласно техзаданию, речь идет о здании главного управления ФНС по Татарстану на улице Театральной. Под ним находится подземная парковка площадью 1,3 тысячи квадратных метров. От подрядчика требуется обновление системы вентиляции, порошкового пожаротушения, пожарной сигнализации. Ему предстоит отремонтировать отопление, кондиционирование и электроснабжение. Также в его обязанности входят реконструкция водоснабжения, водоотведения, видеонаблюдения. Эти работы должны быть завершены к 31 октября 2024 года

Заявки на участие в тендере принимаются до 29 марта. Победителя определят 31 марта.

Напомним, в Казани на строительство многоуровневого паркинга выделят еще более 120 миллионов рублей.

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