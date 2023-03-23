В Набережных Челнах родилась королевская двойня

Счастливые родители Рустам и Екатерина принимали поздравления не только от родных Фото: Олег УКЛАДОВ

В Набережных Челнах роилась королевская двойня. Счастливые родители Рустам и Екатерина принимали поздравления не только от родных, но и от сотрудников местного ЗАГСа.

- Поздравляем с рождением прекрасной двойни. Желаем доброй судьбы деткам и великого счастья в их жизни, вашей семье благополучия и большого достатка, - пожелали специалисты.

Сын получил имя Даян, а дочь – Севиль.

Ранее мы сообщали, что жители Казани назвали своих детей Авдеем, Миллисой и Айсель.

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