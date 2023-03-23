Жителей Набережных Челнов просят не рыбачить на реке Мелекеске

В любой момент льдина может оторваться и унести рыбаков Фото: Михаил ФРОЛОВ

Названы водные объекты, которые представляют особую опасность для рыбаков весной. Это нижний бьеф Камы в районе плотины, река Мелекеска около Колокольного моста и напротив дома №10/70 в поселке ГЭС, река Кама в районе остановки «Центральная». Перечень озвучил государственный инспектор Центра ГИМС МЧС РФ по городу Набережные Челны РТ Рафик Авзалов.

Как уточнил специалист, лед в нижнем бьефе Камы уже вскрылся. В любой момент льдина может оторваться и унести рыбаков.

- Убедительно просим не выходить на лед и не рыбачить. Это очень опасно! — подчеркнул Авзалов.

Представитель ГИМС уточнил, что много рыбаков бывает на Каме около Элеваторной Горы. Их и других любителей рыбной ловли предупреждают об опасности во время рейдов.

Ранее мы сообщали, что в Татарстане появились круглосуточные посты по спасению рыбаков.

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