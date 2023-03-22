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НовостиОбщество22 марта 2023 18:25

Глава Чувашии получил право увольнять мэров и объявлять им выговор

Соответствующий указ обнародовали на портале органов власти Чувашской Республики
Марина ДОЛГОВА
Документ был опубликован накануне

Документ был опубликован накануне

Фото: Михаил ФРОЛОВ

Глава Чувашии Олег Николаев накануне подписал документ, согласно которому

Губернатор теперь наделен правом вынесения предупреждения, объявления выговора главам муниципальных образований, а также снятия их с должностей.

В пресс-службе администрации Главы Чувашии пояснили, что целью подписанного указа является реализации принципа единства системы публичной власти, а также повышение эффективности работы органов местного самоуправления.

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