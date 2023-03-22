В конце апреля в Центральном парке культуры Йошкар-Олы появится городок аттракционов

ФОТО: администрация Йошкар-Олы

В столице Марий Эл в скором времени заработает городов аттракционов. Об этом сообщили в пресс-службе администрации Йошкар-Олы.

Для горожан в Центральном парке культуры сейчас готовят новые развлечения – веревочный городок и автодром. В конце апреля жители Йошкар-Олы смогут испробовать новый комплекс «Веревочный парк» со скалодромом. Он будет размещен на территории костровой поляны.

В целях безопасности посетителей в спортивно-развлекательном комплексе будут работать инструкторы, которых уже ознакомили с правилами эксплуатации городка аттракционов.

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