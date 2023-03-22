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НовостиОбщество22 марта 2023 17:46

Многодетным семьям Марий Эл в 2023 году выплатили 2,7 млн рублей

Материнский капитал получила 41 республиканская семья
Марина ДОЛГОВА
Многодетные семьи Марий Эл получили 2,7 млн рублей

Многодетные семьи Марий Эл получили 2,7 млн рублей

Фото: Архив "КП"

Минтруда и соцзащиты Марий Эл отчитался о расходах республиканского бюджета на выплаты маткапитала.

Так, за два месяца текущего года региональную поддержку получила 41 многодетная семья. В январе и феврале 2023-го расходы бюджета Марий Эл на материнский капитал составили 2,7 млн рублей. Размер выплаты в Республике немного превышает 76 тысяч рублей.

Кстати, претендовать на региональную меру поддержки могут многодетные семьи с доходом, не превышающим прожиточный минимум на одного человека.

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