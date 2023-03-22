Многодетным семьям Марий Эл в 2023 году выплатили 2,7 млн рублей

Многодетные семьи Марий Эл получили 2,7 млн рублей Фото: Архив "КП"

Минтруда и соцзащиты Марий Эл отчитался о расходах республиканского бюджета на выплаты маткапитала.

Так, за два месяца текущего года региональную поддержку получила 41 многодетная семья. В январе и феврале 2023-го расходы бюджета Марий Эл на материнский капитал составили 2,7 млн рублей. Размер выплаты в Республике немного превышает 76 тысяч рублей.

Кстати, претендовать на региональную меру поддержки могут многодетные семьи с доходом, не превышающим прожиточный минимум на одного человека.

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