В Татарстане с автосалона взыскали неустойку в размере 2,6 млн рублей в пользу клиента

С автосалона в Набережных Челнах взыскали неустойку Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

По информации пресс-службы Главного Управления ФССП Республики Татарстан, накануне в пользу местного жителя было взыскано более 2,6 миллионов рублей.

Выяснилось, что мужчина не так давно приобрел автомобиль в одном из салонов Набережных Челнов, чем был очень доволен. Однако спустя время впечатление от покупки подпортила проблема с двигателем.

Автосалон возникший вопрос решать отказался, поэтому покупателю пришлось обращаться в суд с жалобой на нарушение условий договора купле-продажи. Суд мужчину поддержал и назначил салону выплату неустойки за просрочку замены авто в размере 2 миллионов 666 тысяч рублей.

Однако ответчик оплачивать долг добровольно не торопился, поэтому в дело пришлось вмешаться судебным приставам. В настоящее время сумма полностью взыскана с автосалона и перечислена взыскателю.

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