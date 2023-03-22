Прокуратура выясняет причину запаха сероводорода в селе Альметьевского района

Жители Калейкино пожаловались на загрязнение воздуха Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Накануне в природоохранную прокуратуру обратились жители села Калейкино Альметьевского района Республики Татарстан. Они сообщили о том, что в воздухе явно ощущается резкий неприятный запах, похожий на сероводород. Опасаясь за свое здоровье, они решили пожаловать в надзорные органы.

Айрат Низамиев, межрайонный прокурор, совместно с сотрудниками Росприроднадзора организовал проверку данного факта. Были обследованы территории, а также изучена документация нефтедобывающих компаний, ведущих свою деятельность в этом районе. Кроме этого, были взяты пробы атмосферного воздуха – по результатам исследований будут приняты соответствующие меры.

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