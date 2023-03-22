Прием первоклассников в школы Набережных Челнов пройдет в два этапа

В Челнах 30 марта стартует прием заявлений на зачисление в первый класс Фото: УКЛАДОВ Егор

Прием учащихся в первый класс челнинских школ в этом году будет разделен на два этапа. Об этом рассказали в пресс-службе мэрии города.

Так, старт основного этапа будет дан 30 марта, и продлится он до 30 июня. В это время подать заявление смогут дети, которые имеют привилегии на поступление в учебные заведения, а также те, кто проживает на закрепленных за школой территориях.

Второй этап приема документов начнется 6 июля, после того как зачислят первоклашек первого этапа. В мэрии напоминают о том, что отказать в зачислении ребенка в учебное заведение могут только при отсутствии свободных мест.

В 2023 году в первый класс в Челнах отправятся около 8 тысяч детей. Для них на сегодняшний день в городе подготовили 81 школу.

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