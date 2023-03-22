В Татарстане директора фирмы «Астория» подозревают в неуплате налогов на 24 миллиона рублей

В Татарстане руководителя фирмы подозревают в уклонении от уплаты налогов Фото: Алексей БУЛАТОВ

Сегодня, 22 марта, стало известно о незаконной деятельности учредителя татарстанской компании «Астория». По версии следствия, 50-летний директор в период с 2018 по 2021 годы вносил в налоговые декларации ложные сведения о фиктивных договорах с 4-мя контрагентами. Таким образом ему удалось избежать уплаты налогов на сумму, превышающую 24 миллиона рублей.

Факт уклонения был выявлен благодаря совместным мероприятиям УЭБиПК МВД и Управлением Федеральной налоговой службы по Республике Татарстан.

Возбуждено уголовное дело.

Следите за актуальными новостями Татарстана, Марий Эл и Чувашии в наших сообществах в Одноклассниках и ВКонтакте, а также подписывайтесь на каналы КП-Казань в Яндекс.Дзен и Telegram