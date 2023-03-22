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НовостиОбщество22 марта 2023 15:23

В Татарстане директора фирмы «Астория» подозревают в неуплате налогов на 24 миллиона рублей

Возбуждено уголовное дело
Марина ДОЛГОВА
В Татарстане руководителя фирмы подозревают в уклонении от уплаты налогов

В Татарстане руководителя фирмы подозревают в уклонении от уплаты налогов

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Сегодня, 22 марта, стало известно о незаконной деятельности учредителя татарстанской компании «Астория». По версии следствия, 50-летний директор в период с 2018 по 2021 годы вносил в налоговые декларации ложные сведения о фиктивных договорах с 4-мя контрагентами. Таким образом ему удалось избежать уплаты налогов на сумму, превышающую 24 миллиона рублей.

Факт уклонения был выявлен благодаря совместным мероприятиям УЭБиПК МВД и Управлением Федеральной налоговой службы по Республике Татарстан.

Возбуждено уголовное дело.

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