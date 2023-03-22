В Татарстане автокран насмерть придавил работника "Челныводоканал"

ФОТО: прокуратура Татарстана

Сегодня, 22 марта, на улице Магистральной в поселке Сидоровка в Набережных Челнах произошла трагедия. 62-летний мужчина, работник "Челныводоканал", оказался придавленным автокраном. Это случилось во время снятия крана с опор – автомобиль покатился назад и придавил водителя.

Травмы, полученные мужчиной, оказались несовместимыми с жизнью. Он скончался на месте трагедии. По факту происшествия прокуратура Тукаевского района организовала проверку.

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