На этой неделе в Татарстане потеплеет до плюс 13 и будет идти дождь

О погоде в Татарстане Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Гидрометцентр Татарстана опубликовал сведения о погоде на 24 и 25 марта.

Так, в пятницу, 24 числа, в Республике будет облачно с прояснениями. Ночью существенных осадков не ожидается, зато днем и вечером пойдет дождь. Ветер будет умеренным, но в некоторых районах Татарстана станет порывистым. Температура будет оставаться выше 0 градусов даже ночью, а днем прогреется до +13.

Что касается пятницы, 25 марта, то дождь продолжит идти и ночью, а днем в Татарстане будет облачно с прояснениями. Ночная температура местами достигнет 7 градусов выше нуля, а днем разогреет до +11.

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