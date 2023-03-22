Ходченкова за рулем: одна против системы в криминальном триллере «Мёрзлая земля»

Фото: предоставлено пресс-службой

Премьера 8-серийного криминального триллера «Мёрзлая земля» (18+) состоится 7 апреля в онлайн-кинотеатрах Wink и «Кинопоиск», которые сегодня представили трейлер и постер сериала. В главных ролях — Светлана Ходченкова и Антон Филипенко, также в проекте снимались Юрий Чурсин, Андрей Бурковский, Полина Гухман, Виталий Коваленко, Сабина Ахмедова, Максим Стоянов, Анастасия Шевцова и другие. Сериал пополнит линейку Wink Originals.

Действие разворачивается в небольшом приморском городе. Таксистка Лариса (Светлана Ходченкова) готовится к свадьбе с коллегой Максимом (Антон Филипенко) — они живут вместе уже больше года. Но все рушится, когда Максима задерживают по подозрению в убийстве. Полиция нашла тело девушки, которую перед смертью изнасиловали. Специально приехавший из Москвы следователь (Юрий Чурсин) считает, что Максим совершил не только это преступление, а виновен в целой серии смертей. Его не убеждает даже алиби подозреваемого. Чтобы доказать невиновность возлюбленного и спасти его от тюрьмы, Лариса начинает собственное расследование. Она убеждена: пока Максим за решеткой, настоящий убийца находится на свободе.

Историю борьбы главной героини с системой поставила режиссер Оксана Карас, которая ранее работала над фильмом «Доктор Лиза» и сериалом «Чиновница». Сценарий — Сергей Калужанов («Время первых», «Мажор»), Андрей Курганов («Хэдшот») и Мария Изюмова («Мама, я дома»). Продюсеры сериала — Сергей Мелькумов («Левиафан», «Дуэлянт», «Нелюбовь») и Наталья Горина («Мама, я дома», «Разжимая кулаки»).

Трейлер: https://youtu.be/X0fJ2Q3B46Y

Кадры сериала: https://disk.yandex.ru/d/5xFUbOkv9tJ1Xw

- Мне нравится название «Мёрзлая земля» — оно о том времени года, когда снег почти сошел, а трава еще не появилась. И кажется, что земля никогда не будет снова теплой, никогда на ней не вырастут цветы, не появится ничего живого. Все как будто умерло и длится вечно. Наш сериал об очень болезненных и очень важных трансформациях, о трудных вопросах к себе и о мучительном прозрении. Этот фильм о том, что зло банально, повседневно и трудно распознаваемо, так как оно встроено в контекст нашей жизни и кормится из наших рук. Главная героиня однажды бросает вызов системе. Ее цель — вытащить своего возлюбленного из тюрьмы. В фильме поднимаются темы кризиса правоохранительных органов, домашнего насилия, созависимых отношений в семье. История рассказана от лица Ларисы, ее глазами мы видим все события и проживаем драму героев. Думаю, многие зрители найдут точки соприкосновения с этой историей, — отметила режиссер сериала Оксана Карас.

- Для Wink запуск сериала «Мёрзлая земля» интересен по целому ряду причин. Этот проект стартует сразу после завершения криминального триллера «Фишер» о самом жутком маньяке позднего СССР. Новая история происходит на 20 лет позже и тоже рассказывает о серийном убийце. Интересно решение авторов — повествование в «Мёрзлой земле» ведется от лица любящей женщины. И очень-очень многое держится на исполнительнице главной роли. Так вот, буквально за неделю до «Мёрзлой земли» в Wink начнется показ другого сериала, в котором Светлана Ходченкова также сыграла одну из главных ролей. У зрителей появится уникальный шанс следить за развитием двух историй, в которых Светлана воплощает, кажется, диаметрально противоположные образы — утонченной столичной актрисы и влюбленной таксистки в небольшом городе. Вместе или по отдельности обе истории рекомендованы к просмотру, — считает директор по контенту видеосервиса Wink и один из продюсеров сериала «Мёрзлая земля» Александр Косарим.

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