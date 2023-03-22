Гол Радулова принес казанскому «Ак Барсу» победу над «Адмиралом»

Следующая игра пройдет уже 24 марта.

В среду, 22 марта, состоялся четвертый матч серии полуфинала Восточной конференции Кубка Гагарина. После поражения в прошлой игре казанский «Ак Барс» реабилитировался, одержав победу над владивостокским «Адмиралом» со счетом 2:1.

В первом периоде шайбу забил нападающий «Ак Барса» Кирилл Семенов, однако после перерыва соперники сравняли счет. Больше в основное время матча командам забить не удалось. Победу казанской сборной принес их капитан Александр Радулов, который забил решающий гол в ворота противника.

«Ак Барс» ведет в серии со счетом 3:1. Отметим, что все серии плей-офф КХЛ ведутся до четырех побед одной из команд. Пятый, возможно решающий, матч пройдет уже 24 марта в Казани.

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