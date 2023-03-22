В Челнах после массового отравления Роспотребнадзор через суд требует закрыть кафе

Рассмотрение дела назначено на 24 марта Фото: Михаил ФРОЛОВ

Территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по РТ направил в суд материалы дела об административном правонарушении по «Нарушение санитарно-эпидемиологических требований к организации питания населения» в отношении владельца кафе «Рокнроллы» на проспекте Мира.

- С учетом эпидемиологической значимости объекта и характера выявленных нарушений санитарного законодательства, административный орган просит рассмотреть возможность приостановления деятельности кафе, - сообщили в городском суде.

Напомним, речь идет о массовом отправлении. Из девяти жалующихся шесть человек госпитализированы, трое находятся дома. У четырех подтвердился сальмонеллез.

Рассмотрение дела назначено на 24 марта.

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