Смотровая площадка у Центра семьи «Казан» возобновит работу 25 марта

В прошлом году насладиться панорамным видом на город пришло более 280 тысяч человек. Фото: kzn.ru

В субботу, 25 марта, смотровая площадка у Центра семьи «Казан» возобновит свою работу в тестовом режиме. В прошлом году насладиться панорамным видом на город на высоте 32 метров пришло более 280 тысяч человек.

Смотровая площадка будет открыта с 10.00 до 20.00, технический перерыв продлится с 14.30 до 15.00. Входной билет для взрослых стоит 150 рублей, для детей от 7 до 18 лет – 100 рублей, сообщает пресс-служба Дирекции парков и скверов города.

Напомним, ранее власти Казани изменили проект благоустройства территории у Центра семьи «Казан». Здесь расположится парковая зона и площадки для занятия спортом.

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