У жительницы Казани арестовали автомобиль из-за долгов сына

Женщина не хотела отдавать автомобиль
Фото: Алексей ФОКИН (фото)
В Татарстане судебные приставы арестовали «Toyota Camry» за долги в размере 400 тысяч рублей по квартплате и штраф за управление машиной в состоянии опьянения в размере 30 тысяч рублей.
Инспекторы ГИБДД остановили машину в Советском районе Казани. Во время проверки документов обнаружилось, что у ее хозяина есть серьезные неоплаченные долги, о чем инспекторы сообщили судебным приставам.
За рулем автомобиля был не сам должник, а его мать. При аресте автомобиля женщина сопротивлялась – машину за долги сына отдавать не хотела. Несмотря на это, иномарка была изъята.
На следующий день задолженность была погашена полностью.
Ранее мы сообщали, что в Татарстане судебные приставы арестовали баню должника.
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