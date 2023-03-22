У жительницы Казани арестовали автомобиль из-за долгов сына

Женщина не хотела отдавать автомобиль Фото: Алексей ФОКИН (фото)

В Татарстане судебные приставы арестовали «Toyota Camry» за долги в размере 400 тысяч рублей по квартплате и штраф за управление машиной в состоянии опьянения в размере 30 тысяч рублей.

Инспекторы ГИБДД остановили машину в Советском районе Казани. Во время проверки документов обнаружилось, что у ее хозяина есть серьезные неоплаченные долги, о чем инспекторы сообщили судебным приставам.

За рулем автомобиля был не сам должник, а его мать. При аресте автомобиля женщина сопротивлялась – машину за долги сына отдавать не хотела. Несмотря на это, иномарка была изъята.

На следующий день задолженность была погашена полностью.

Ранее мы сообщали, что в Татарстане судебные приставы арестовали баню должника.

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